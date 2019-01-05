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Pocket Option – торговля бинарными опционами в режиме non stop

Компания Pocket Option – один из лучших брокеров бинарных опционов. Мы работаем с 2016 года. Предлагаем выгодные условия сотрудничества профессиональным трейдерам и новичкам на финансовом рынке. Платформа «Покет Оптион» – круглосуточная торговля бинарными опционами, обучение на всех этапах сделки, десктопное и мобильное управление депозитом.

5 преимуществ Pocket Option

Бинарные опционы – простой и выгодный тип торговли с минимальным риском. Процент прибыльности – 95% за минуту и вы не потеряете больше, чем поставили. Для начала работы в Pocket Option потребуется только регистрация на сайте, наличие ПК или мобильного устройства с выходом в интернет. Не нужна установка дополнительного ПО, покупка дорогостоящего оборудования. Заработать могут даже новички без опыта в финансовой сфере.

Почему стоит выбрать нашу торговую платформу для работы:

Обучение новичков

На нашем сайте представлено подробное руководство, что потребуется для торговли бинарными опционами. Для начинающих трейдеров есть видеоурок, можно изучить ответы на часто задаваемые вопросы или обратиться в службу поддержки.

Простой заработок

Пользоваться платформой можно 24 часа в сутки, в перерывах между вашей основной работой или учебой, и даже в выходные. Трейдерам Pocket Option нужно просто предугадать выше или ниже текущей будет цена, указанная на графике, и кликнуть на соответствующую кнопку (зеленую или красную).

Демо-счет без вложений

Хотите перед началом работы протестировать платформу? Демо-счет позволяет бесплатно и без регистраций попробовать торговать бинарными опционами. На вашем счету в демо-режиме Pocket Option – 10 000$. Ограничений по времени использованию нет. Можно без денежных рисков изучить все особенности «Покет Оптион», выработать собственную успешную стратегию.

Быстрая регистрация

Вход в «Покет Опшен» осуществляется после заполнения всего 3-х полей на сайте: email, пароль и подтверждение пароля. Можно воспользоваться ускоренной регистрацией через Facebook или Google+.

Удобное управление депозитом

Пользоваться платформой для торговли бинарными опционами Pocket Option можно с помощью ПК или мобильного приложения для Android-устройств. Вы в любой момент можете начать делать ставки и получать прибыль.

Для торговли доступны более 100 инвестиционных активов (валюта, сырьевые товары, акции компаний).

Pocket Option – лучшие условия для трейдеров

Что мы предлагаем партнерам:

0$ – комиссия на пополнение счета и вывод средств;

1$ – min ставка для покупки бинарного опциона;

10$ – минимальная сумма вывода со счета;

50$ – минимальный депозит;

10 000$ – на счету в демо-режиме «Покет Оптион».

Депозит можно вносить в долларах США или евро. Заявки на вывод средств обрабатываются в течение 3-х дней.

У нас предусмотрено 2 способа заработка: 1. торговля бинарными опционами; 2. привлечение новых партнеров. Получайте вознаграждения за каждого приглашенного друга, воспользуйтесь нашими партнерскими программами.

Для активных игроков предусмотрены бонусы за достижения. Вы можете получить виртуальные кристаллы и обменять их на реальные деньги или использовать для покупки промокодов, отмены убыточных сделок и пр.

Повышайте статус своего профиля и получайте доступ к премиум-сервисам и новым товарам в маркете. Чем выше ваш статус на нашей платформе, тем больше выгодных предложений вы получите от нас.

Начните зарабатывать уже сейчас вместе с брокером бинарных опционов Pocket Option! Регистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь демо-режимом для обучения.